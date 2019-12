Osnabrücker Firma spendet 3000 Euro für Kinder in Not CC-Editor öffnen

3000 Euro für Kinder in Not: SKC-Systeme-Geschäftsführer Wilfried Paß übergab jetzt den symbolischen Scheck an Robert Seidler. Foto: SKC

Osnabrück. Die SKC-Systeme GmbH aus Osnabrück hat 3000 Euro an den Verein Kinder in Not Osnabrück gespendet. Geschäftsführer Wilfried Paß übergab jetzt den symbolischen Scheck.