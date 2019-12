Freie Fahrt: Die Schranke auf der Straße Am Finkenhügel ist während der Bauzeit für die Rheiner Landstraße demontiert, um die Mozartstraße zu entlasten. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Was haben eine abgebaute Schranke am Finkenhügel und die Erschließung des Wissenschaftsparks an der Sedanstraße in Osnabrück miteinander zu tun? Sie markieren zwei Enden einer gedachten Entlastungsstraße, die vor fünf Jahren in einer Bürgerbefragung abgelehnt wurde und die es daher nur in alten Plänen gibt.