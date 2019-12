Osnabrück. Der mutmaßliche Mord an einer alleinerziehenden Mutter im Osnabrücker Stadtteil Dodesheide ist offenbar aufgeklärt: Nach Informationen unserer Redaktion hat der Ex-Freund der Frau, der wie das Opfer ein syrischer Kriegsflüchtling ist, ein umfassendes Geständnis abgelegt.

Das Tötungsdelikt hatte sich am Freitagvormittag am Dodeshausweg in der Dodesheide ereignet. Mehrere Nachbarn hatten die Auseinandersetzung im zweiten Stock des Mehrfamilienhauses mitbekommen, ein junger Familienvater aus dem ersten Stock rief daraufhin die Polizei, die vor Ort die lebensgefährlich verletzte 29-Jährige und ihren 27-jährigen Ex-Freund antraf. Die junge Mutter wurde sofort ins Klinikum Osnabrück gebracht, wo die Ärzte vergeblich versuchten, ihr Leben zu retten.

Die Polizei verhaftete den 27-jährigen Syrer, der laut Informationen unserer Redaktion noch am Freitag ein Geständnis ablegte. Motiv für die Tat war offenbar, dass sich die 29-Jährige von ihrem Partner getrennt hatte und dieser die Zurückweisung nicht ertragen konnte. Taten dieser Art kommen immer wieder vor, in der forensischen Psychiatrie gilt die Zeit nach der Trennung als die gefährlichste Phase für eine Frau. Das Denken der Täter: Wenn ich dich nicht haben kann, dann soll dich auch kein anderer haben.



Polizei maßregelte 27-Jährigen noch kurz vor der Tat

Im Fall der getöteten 29-jährigen aus der Dodesheide hatte die Aggressivität des zurückgewiesenen späteren Täters bereits dafür gesorgt, dass die Behörden einschritten. Ein Richter soll dem 27-Jährigen untersagt haben, sich seiner ehemaligen Partnerin zu nähern. Offenbar gab es außerdem Pläne, die beiden Kinder der Frau, deren Vater nicht der 27-Jährige ist, in Obhut zu nehmen. Laut eines Nachbarn war der Beschuldigte vor etwa zwei Monaten in die Wohnung seines späteren Opfers gezogen.

Wenige Stunden vor dem tödlichen Angriff am Freitagvormittag gab es bereits ein Zusammentreffen zwischen Opfer und Täter. Die 29-Jährige machte in Osnabrück offenbar eine schulische Ausbildung und wurde am Ausbildungsort von ihrem Ex-Partner aufgesucht. Die alarmierte Polizei soll dem 27-Jährigen dann einen Platzverweis erteilt und eine sogenannte Gefährder-Ansprache gehalten haben. Der junge Syrer fügte sich, nur um zur Wohnung der 29-Jährigen zu gehen und ihr dort aufzulauern.

Beschuldigter war in psychiatrischer Behandlung

Das Messer, mit dem der Beschuldigte auf seine Ex-Partnerin losging, soll knapp 30 Zentimeter lang gewesen sein. Der Täter stach etwa ein halbes Dutzend Male zu, die Verletzungen waren so gravierend, dass die 29-jährige Syrerin wohl zu keinem Zeitpunkt eine Überlebenschance hatte. Auch ein älterer Bewohner des Hauses, der den Kampf als erster der Nachbarn mitbekommen und noch versucht hatte, den Täter aufzuhalten, konnte der jungen Frau nicht helfen.

Gegenüber der Polizei soll sich der Beschuldigte bislang auffallend ruhig verhalten. Es gibt außerdem Hinweise darauf, dass der 27-Jährige unter einem schweren Kriegstrauma leidet, was im Prozess gegen ihn bei der Frage nach der Schuldfähigkeit von großer Bedeutung wäre. Nach Informationen unserer Reaktion war der Syrer auch bereits in psychiatrischer Behandlung und bekam Psychopharmaka, außerdem stand ein Termin bei einem Psychotherapeuten unmittelbar bevor.

Die Hauptverhandlung gegen den 27-Jährigen vor dem Landgericht Osnabrück dürfte erfahrungsgemäß Mitte des kommenden Jahres beginnen. Momentan ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Beschuldigten wegen Mordes, da das Opfer nach Ansicht der Ermittler nicht mit einem Angriff rechnete und damit das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt wäre.