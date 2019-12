Mettingen. Mit einer Spende in Höhe von 15.000 Euro unterstützt die Conditorei Coppenrath und Wiese das von der Uni Osnabrück koordinierte Projekt "Balu und Du". Dank der Spende können 44 Kinder in das Mentorenprogramm aufgenommen werden.

„Seit vielen Jahren verzichten wir darauf, Weihnachtsgeschenke an unsere Geschäftspartner zu versenden und unterstützen stattdessen regionale Initiativen, die einen wertvollen Beitrag für die Gemeinschaft leisten", erklärt Geschäftsführer Andreas Wallmeier. Bereits am 26. November nahmen die Koordinatorinnen des Projekts "Balu Und Du", Franziska Niebuhr und Nina Schomborg, die Spende im Hause Coppenrath und Wiese in Mettingen entgegen. Dabei tauschten sich die Koordinatorinnen auch mit der Geschäftsführung und dem Betriebsrat aus, heißt es in einer Pressemitteilung.

Was ist "Balu und Du"? Das bundesweite Programm "Balu und Du" fördert Grundschulkinder im außerschulischen Bereich. Am Standort an der Universität Osnabrück übernehmen Studierende – ehrenamtlich oder studienintegriert – mindestens ein Jahr lang eine individuelle Patenschaft für ein Kind. Einmal in der Woche findet ein Treffen zwischen dem Mentor (Balu) und dem Patenkind (Mogli) statt, bei dem die Teilnehmer durch persönliche Zugewandtheit und aktive Freizeitgestaltung lernen, sich in unserer Gesellschaft zu entwickeln und die Herausforderungen des Alltags erfolgreich zu meistern. Die Begleitforschung zeigt, dass die Kinder nachweislich von der Projektteilnahme profitieren: Sie entwickeln zunehmend soziale Kompetenzen, ein positiveres Selbstbild und Kommunikationsfreude und -fähigkeit nehmen zu. Obwohl "Balu und Du" kein Nachhilfeprogramm ist, färben die neuen Erfahrungen und die Möglichkeiten, die das informelle Lernen im Alltag bietet, oft auch auf die schulischen Leistungen ab.

Das Unternehmen unterstützt das Projekt laut Geschäftsführer Peter Schmidt, weil ihnen vor allem Bildungsgerechtigkeit und die Chancengleichheit aller Kinder am Herzen liegen. „Dass Grundschülern durch das Mentorenprogramm von 'Balu und Du' gezielt die Möglichkeit geboten wird, spannende, wertstiftende Erfahrungen zu sammeln und spielerisch neue Themenfelder zu erschließen, hat uns überzeugt.“

44 Kinder bekommen einen "Balu"

Dank der Spende konnten alle 44 Kinder, die von Schulen bei dem Programm angemeldet wurden, aufgenommen werden. Außerdem können die Treffen zwischen den Mentoren und den Kindern um Gemeinschaftsaktionen erweitert werden. Laut Schomburg sind bereits Ausflüge in die Eis- oder die Boulderhalle sowie eine Fahrt an die Nordsee geplant. Von einem weiteren Teil der Spende sollen Bücher, Spiele, Fördermaterial oder Bastelsachen gekauft werden, die die Studenten für die Treffen mit den Kindern ausleihen können.

Das Interesse seitens der Studierenden sei groß, „sich im sozialen Bereich zu engagieren und die Möglichkeit, praktische Erfahrungen ins Studium zu integrieren“, wird Schomburg zitiert. Seit dem Programmstart 2002 konnten laut Mitteilung am Standort an der Universität bereits mehr als 1500 Patenschaften gestiftet werden, von denen viele lange über das Projektende hinaus Bestand haben.

(Weiterlesen: „Mogli und Balu“ gehen in Osnabrück aufs Eis)