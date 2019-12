Osnabrück. Das Jahr nähert sich dem Ende und somit beginnt für viele die Suche nach einem passenden Kalender. Für 2020 sind bereits einige Exemplare mit bekannten Osnabrücker Fotografien und Motiven in den regionalen Buchhandlungen zu entdecken. Wir stellen eine Auswahl an Osnabrücker Kalendern vor.

Kalender für den guten Zweck

Der Weitblick-Kalender von der Studenteninitiative „Weitblick“ ist dieses Jahr als Neuling mit von der Partie. Der Kalender enthält typische Osnabrück-Motive wie das Schloss, den St. Peter Dom oder das Rathaus. Das Besondere: Auf der Rückseite der Fotografien befindet sich eine Erklärung zu den jeweiligen Sehenswürdigkeiten. Wegen dieses Alleinstellungsmerkmals ist der Weitblick-Kalender Kathrin Bruns persönlicher Favorit. Der Verkäuferin aus der Buchhandlung zur Heide zufolge sei der Kalender wegen des Textes auf der Rückseite „auch was für Nicht-Osnabrücker“.

Der Weitblick-Kalender erzeugt durch die Abendaufnahmen eine besondere Atmosphäre. Motive wie die Bahngleise, die bei Tag vielleicht eher keine besondere Ästhetik aufweisen, verleiht die Dunkelheit eine ganz andere Optik. So beschreibt auch Michaela Nienhüser aus der Buchhandlung Wenner den Kalender als „stimmungsvoll“. Ein weiteres Plus: Der Erlös fließt in Projekte der Studenteninitiative Weitblick, die sich vor allem für weltweite Bildungsgerechtigkeit einsetzt. Preislich liegt dieses Exemplar bei 13,99 Euro, erhältlich ist es beispielsweise in der Buchhandlung zur Heide, bei Wenner oder der Tourist-Info.

Kalender mit Onabrücker Fotos und Motiven. Der Weitblick-Kalender von der Studenteninitiative „Weitblick“ ist dieses Jahr als Neuling mit von der Partie. (Buchhandlung zur Heide). Foto: Gert Westdörp



Ein anderer Kalender mit wohltätigem Hintergrund ist der von Zonta Osnabrück. Der Club setzt sich lokal und international für die Rechte und Förderung von Frauen und Mädchen ein. Dem Kalender liegen Bilder von zwölf Osnabrücker Musikern und Musikerinnen (darunter Maria Brandt und Florian Graf) bei– die Fotos können je nach Gusto und Stimmung an den ansonsten eher simpel gehaltenen Kalender drangeklammert werden. Fotograf Maik Reishaus ist es gelungen, die Künstler auf ganz besondere Art und Weise in Szene zu setzen. Wer sich für den Zonta Kalender entscheidet, erhält ihn zum Beispiel in der Buchhandlung zur Heide für 12 Euro.

Kalender mit Karikaturen

Liebhaber des jedes Jahr erscheinenden Fritz-Wolf-Kalenders werden auch dieses Jahr nicht enttäuscht. 2020 widmen sich die Karikaturen der 50 Jahre zurückliegenden Beatles-Trennung, dem besonderen Humor der Osnabrücker oder dem Rasenschutz. Anspielungen auf die Gartenkultur des deutschen Michels durchziehen den gesamten Kalender, der im Zeichen des Internationalen Jahres der Pflanzengesundheit steht. Zum Internationalen Frauentag gibt es eine Zeichnung Wolfs, die seine Perspektive auf Macho-Allüren offenbart. Vom Fritz-Wolf Kalender hat man doppelt etwas: In der Mitte eines jeden Monats ändert sich das Kalenderbild, so kommt Abwechslung in das Ganze. In der Tourist-Info ist dieses Exemplar für 18,90 Euro erhältlich.

Kalender mit Rundumperspektiven

Diejenigen, die der Anblick Osnabrücks aus der 360 Grad-Ansicht reizt, sollten sich den Panorama Osnabrück 2020 Kalender einmal genauer ansehen. Klassische Motive wie der Marktplatz, das Schloss oder die Altstadt können hier aus der Rundumperspektive betrachtet werden. „Mir wird da immer schwindlig“, sagt Wenner-Buchhändlerin Niehüser lachend. Den Kalender gibt es in einem kleineren und einem größeren Format. Preislich liegt das kleinere Exemplar, in das auch Termine eintragen werden können, bei 13,50 Euro. Im größeren Format bekommt man den Kalender für 11,95 Euro.

Kalender mit zwei Verwendungsmöglichkeiten

Im Fotokalender Osnabrück 2020 von Fotograf Jochen Thien wechseln sich melancholische Abendaufnahmen mit fröhlicheren Tagesfotografien ab. Motive wie der herbstliche Herrenteichswall im Oktober, die Katharinenkirche oder das Museumsquartier werden künstlerisch anspruchsvoll in Szene gesetzt. Die Kalenderbilder eignen sich nach Ablauf des Kalenders auch wunderbar für den Bilderrahmen. Für 19,95 Euro bekommt man dieses Exemplar zum Beispiel bei Thalia oder Wenner.

Kalender nicht nur für begeisterte Fahrradfahrer

Einen ganz anderen Blick auf Osnabrück bietet der „Mit dem Rad um Osnabrück“-Kalender von Monika Moche. Wer Stadt und Land gern mit dem Drahtesel erkundet, kann sich von diesem Kalender in puncto Ausflugsorte inspirieren lassen. Ulf Teepe von der Tourist-Info findet die Zeichnungen „humorvoll.“ Auf einem Kalenderbild ist beispielsweise ein Mann abgebildet, der eine Tour zum Osnabrücker Fernsehturm gemacht hat, und nun schwitzt und etwas aus der Puste zu sein scheint. Jeder, der schon mal dort hingefahren sei, wisse, dass diese Darstellung passe, meint Teepe schmunzelnd. Preislich liegt der Kalender bei 14,95 Euro in der Tourist-Info.