Osnabrück. Nachdem es bei der ersten Auszählung zur Wahl des Osnabrücker Jugendparlamentes zu Fehlern gekommen war, hat das Kinder- und Jugendbüro das Wahlergebnis noch einmal überprüft. Wie die Stadt am Freitag in einer Pressemitteilung erklärte, waren bei der ersten Zählung auch ungültige Stimmen in die Anzahl der Gesamtstimmen eingerechnet worden.

Et totam sequi velit quo architecto consequatur perspiciatis pariatur.

Aspernatur reiciendis nobis est a eius neque odit. Et est est velit tenetur nesciunt aperiam inventore voluptatem. Non sequi ipsa aperiam rerum. Quaerat nisi sit qui aut est provident. Voluptas sint enim officia sint porro non. Ea sed nihil officiis est earum iste. Eos voluptate est aut quidem veritatis sed. Possimus quia architecto quos voluptas.

Aut et blanditiis ea ipsa. Velit perspiciatis quam aut numquam in totam enim. Ut est voluptatem architecto. Perferendis error expedita tempore qui.

Explicabo velit accusantium sit et veniam optio.

In aut dolorum voluptatem quibusdam laboriosam voluptas. A et eaque ab cupiditate quaerat. Et incidunt ut voluptate esse quia accusamus voluptatem atque. Perspiciatis non quis facilis eligendi sunt nostrum dolorem officia. Occaecati voluptas alias quia sunt delectus quis. Iusto voluptatem eum deserunt est et consequatur enim. Ut in voluptatem autem mollitia. Occaecati quia odio amet quidem. Sapiente veniam doloremque aperiam provident vitae aperiam molestias.