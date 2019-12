Weihnachten ist an der Michaelis-Kita in Eversburg ein multikulturelles Fest - und das ist dort ganz normal. Foto: Gert Westdörp

Osnabrück. 51 Prozent der Osnabrücker Kinder haben einen Migrationshintergrund, doch nur 38 Prozent beträgt der Migrationsanteil an den Kindergärten im stadtweiten Durchschnitt, in Krippengruppen sogar nur 25 Prozent. Offensichtlich erreicht die Stadt also bei Weitem nicht alle zugewanderten Familien. Und das ist schlecht.