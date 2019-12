Osnabrück. Mit einem der wohl „süßesten“ Adventstürchen-Angebote aller Zeiten hat am Donnerstag die Confiserie Leysieffer die Mädchen und Jungen bei der Kinder-Aktion unserer Zeitung verwöhnt: Bei dem Hersteller von Pralinen, Schokolade und anderem edlen Naschwerk waren die Kinder erst zum Kochen von Kakao und dann zum Verzieren eines Lebkuchenhauses eingeladen.

An dem Nachmittag, den Marketing-Referentin Julia Krämer, Konditormeisterin Barbara Gnielczyk, Filialenchefin Ines Kneup und Qualitätssicherungs-Spezialistin Melanie Hinrichs liebevoll für die Kinder vorbereitet hatten, wurden zunächst ganz viele spannende Informationen über die Herstellung von Schokolade vermittelt und dann konnten die Kinder unter der Anleitung des Leysieffer-Teams selber an den Lebkuchenhäuschen kreativ werden.

Das Osnabrücker Traditionsunternehmen hatte die Kinder bei unserer Adventstürchen-Aktion erstmals eingeladen. Ganz viel genascht werden durfte bei dem zuckersüßen Angebot natürlich auch. „Ich glaube, ich brauche heute kein Abendessen mehr“, meine Tristan (8), als sein mit Schokolade, Weihnachtskeksen, Mini-Himmschlischen, Zuckersternen und vielen weiteren Leckereien verziertes Lebkuchenhaus fertig war.

Das Angebot lief in der Leysieffer-Produktionsanlage in Atter. Weil Hersteller von Lebensmitteln viele Hygienevorschriften berücksichtigen müssen, wurden die Kinder, bevor sie loslegen durften, erst mit Kopfhauben und weißen Kitteln ausgerüstet. In den weißen Monturen ging es dann in den Bereich der Schokoladenfabrik, in dem sonst Marzipankreationen hergestellt und Kuchen, Torten etc. garniert werden. Hier zeigte Filialenchefin Ines Kneup den Kindern zunächst eine Kakaofrucht und erläuterte, wie daraus die Kakaobohnen gewonnen werden und wie aus ihnen in weiteren Schritten Schokolade entsteht. Süß wird Schokolade übrigens erst durch die Zugabe von Zucker und Milch – das Kakaogranulat, das in der Herstellung als Ausgangsstoff verwendet wird, schmeckt eher herb oder sogar bitter.

Den heißen Kakao, den Barbara Gnielczyk für die Kinder in einem großen Kupfertopf anrührte, fanden die Kinder besonders lecker. Neben Milch, Kakao und Zucker gehörte auch Vanille zu den Bestandteilen – aber die genaue Zusammensetzung wurde nicht verraten, weil das Rezept ein Leysieffer-Geheimnis ist.

Danach wartete an den Garniertischen eine besondere Überraschung auf die Mädchen und Jungen: Kuchen-Künstlerin Barbara Gnielczyk hatte für jedes Kind ein schön mit Spritzglasur verziertes Lebkuchenhaus vorbereitet, das zusammen mit Pralinen, Keksen, einem handgefertigten Pralinenweihnachtsmann, einer Tafel einer von Gnielczyk kreierten Schokoladensorte (Limette-Knallbrause) und weiteren Süßigkeiten als Dekomaterial jeweils auf einem Kuchenblech für sie bereitstand. Wie ein Knusperhäuschen-Set aus dem Supermarkt – nur viel schöner.Angeklebt wurde die Verzierung mit Spritzguss, der für jedes Kind in drei Farben bereitstand.

Carolina (8) wollte als erstes wissen, ob die Lebkuchenhäuschen später noch verkauft werden sollten. Als ihr die sympathische Konditorin eröffnete, dass die Lebkuchenhäuser ein Geschenk für die Kinder bilden sollten, musste Carolina erst einmal tief Luft holen. Das Verzieren der etwa 20 cm hohen Lebkuchenhäuser, die Gnielczyk eigens für die Kinder gebacken hatte, geriet zu einem großen Spaß, bei dem alle Kinder tolle Einfälle hatten und süße Kreationen produzieren, von denen eine schöner als die andere war.

So prangte am Dach des bunt mit Spritzguss und Naschwerk verzierten Häuschens von Tristan eine halbe Tafel Schokolade: „Das ist eine Solarplatte“, meinte der Junge. Jan (8) hatte sein Haus mit einer Reihe von Mini-Himmlischen eingezäunt. „Das ist mal echt lecker“, meinte der Junge. Die vier Leysieffer-Mitarbeiterinnen gingen den Kindern bei der Aktion aufmerksam zur Hand.

Wie Julia Krämer erklärte, hatte sich das Leysieffer-Team das Angebot extra für die Kinder ausgedacht, weil die Besucherführungen sonst nur auf Erwachsene ausgerichtet sind. Auch die Lebkuchenhäuschen hat Leysiffer sonst nicht im Angebot – so toll, wie die Kinder (und anschließend die Eltern) sie fanden, wäre das aber vielleicht eine gute Idee.