Spotify veröffentlicht einmal im Jahr seine Streamingdaten – auch für Osnabrück. Foto: Imago Images/BROKER/Valentin Wolf , Grafik: NOZ

Osnabrück. Einmal im Jahr veröffentlicht Spotify Zahlen darüber, welche Musiker und Lieder in Deutschland am meisten gehört wurden. Auch für Osnabrück gibt es Daten – was die über den Musikgeschmack in der Hasestadt aussagen, hören Sie heute bei "Immer der Hase nach".