Osnabrück. Eine spannende und rasante Show zeigte „Rock the Circus“ am Mittwochabend in der Osnabrück-Halle. Zwar gab es nicht wirklich was Neues, dafür aber Klassiker einer zündenden Kombination.

Mit einer vermeintlichen Leichtigkeit schwingt sich Akrobatin Nova an die Stange, klemmt die Oberschenkel dicht daran und scheint gerade liegend im Raum zu schweben. Passend zur Live-Musik mit Joan Jetts „I love Rock'n'Roll“ reckt sie die Hände zur typischen Rockpose. Dazu gesellt sich ihr Partner Rocco, der sich an der Stange auf sie herunterseilt und auf Nova abstellt.

20 Artisten und sechs Musiker

Wie das Duo Gravity haben gut 20 Artisten aus der ganzen Welt für die Show „Rock the Circus“ eine Darbietung passend zur Musik parat. Zu sehen und zu hören gibt es jeweils typische Klassiker, von der Jonglage, über Artistik, Tanz und Trampolin bis zur einheizenden Feuershow, dazu Rockhits von Bon Jovi, AC/DC, Guns’n’Roses, Pink Floyd oder Queen und passend zum Feuer: „Smoke on the Water“ von Deep Purple.

Die Kombi macht's

Die Darbietungen in der Osnabrück-Halle sind zwar gut ausgeführt, aber nichts Neues und auch die Cover der sechsköpfigen Band sind eher solide gespielt. Doch die Mischung macht es: Wenn Elise Nicole Jaworowski sich zum Takt von „Here I go again“ von Whitesnake passend durch ihren von der Decken hängenden Ring rollt – und das in einer Höhe von gut vier Metern ganz ohne Sicherung – dann springt der Funke über. Ebenso, wenn Brasilianer Diogo Dolabella ebenso grazil und kunstvoll wie später auch Jaworowski in der Tuchakrobatik von der Decke zum Boden wirbelt.

Takt der Musik sorgt für Hektik

Rasant wechseln sich die Artisten ab und so auch die Musik. Die Anpassung auf die Songs hat aber auch ihre Tücken: Gina Sibila aus Essen hat mit dem Rhönrad und dem Cyr-Wheel allerhand zu tun, um das die große Gerät rechtzeitig in Schwu#sng zu bekommen. In der Hektik kommt es dann durchaus mal vor, dass sie eine Figur vorzeitig abbrechen muss. Aber davon lässt sich weder die junge Artistin, noch das bunt gemischte Publikum beirren.

Denn spätestens mit der Feuershow von Karsten Nix und Marie Kannemann ist das Publikum aufgewärmt. Die Künstler werden mit viel Zwischenapplaus gelobt und am Ende gibt es für die Show stehende Ovationen, die gleich in eine gemeinsame Party übergehen. Zu Bon Jovis „Livin“ on a Prayer„ gehen die Artisten direkt ins Publikum und feiern gemeinsam mit den Besuchern.