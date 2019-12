Osnabrück. „Würden Sie ein Drittel Ihres Gehalts für den Weg zur Arbeit ausgeben?“, steht auf einem der Schilder, mit denen die Freiwilligen am Donnerstagmorgen in Osnabrück ihre Protestaktion starten. Die FSJler des Internationalen Bundes wollen nicht länger für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel bezahlen. Um auf diese Forderung aufmerksam zu machen, haben sie sich etwas überlegt.

