Osnabrück. Glockenhelle Knabenstimmen, aber auch erwachsene Sänger beim großen NOZ-Weihnachtskonzert: Der St. Petersburger Knabenchor gestaltet unter der Leitung von Wadim Ptscholkin am Samstag zwei Konzerte in der Lutherkirche.

Glockenhelle Knabenstimmen und himmlische Harmonie verspricht der St. Petersburger Knabenchor am Samstag in der Lutherkirche. Was könnte zur Einstimmung auf die besinnliche Zeit besser geeignet sein als volle Chorklänge mit deutschen Weihnachtsliedern und russischer Folklore?

Es ist bereits das 9. Weihnachtskonzert mit dem Knabenchor in Osnabrück. Wie jedes Jahr bestreiten die russischen Jungs zwei Konzerte – dieses Mal um 15.30 Uhr und 18.30 Uhr in der Lutherkirche. Circa 40 Knaben sind derzeit mit dem Chor in Deutschland auf Weihnachtstournee, die jüngsten sind etwa zehn Jahre alt.

Der Chor gehört zu einer Knabenchorschule, an der insgesamt etwa 400 Kinder hauptsächlich in den Fächern Chorsingen und Musiktheorie unterrichtet werden. Sie wurde vor 27 Jahren von Wadim Ptscholkin gegründet, der den Chor noch immer leitet. Ursprünglich war die Schule ein soziales Projekt, um die Jungen von der Straße zu holen, doch bei drei bis vier Proben jede Woche und über 50 Konzerten pro Jahr entwickelte sich der St. Petersburger Knabenchor schnell zu einem leistungsfähigen Ensemble, das die Zuhörer seit Jahren auf zahlreichen Konzertreisen durch ganz Europa fasziniert.

Beim großen NOZ-Weihnachtskonzert ist neben dem St. Petersburger Knabenchor wie bereits im letzten Jahr auch das stimmgewaltige Peters Quartett mit von der Partie, ein Ensemble aus vier Männerstimmen, außerdem der Tenor Mikhail Latishev und die Pianistin Tatjana Gorban. Durch das Konzert führt NDR-Moderator Herbert Fricke.

Weihnachtskonzert mit dem St. Petersburger Knabenchor am Samstag, 7. Dezember um 15.30 Uhr und 18.30 Uhr in der Osnabrücker Lutherkirche. Eintrittskarten in allen NOZ-Geschäftsstellen und online auf deinticket.de