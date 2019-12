Osnabrück. Meistens wird so etwas nur mit Staatschefs, berühmten Künstlern oder anderen wichtigen Persönlichkeiten gemacht – kein Wunder also, dass Felix, Anni, Tristan, Jakob und die anderen Kinder, die jetzt bei der Adventstürchen-Aktion unserer Redaktion die Citipost besucht haben, es ziemlich cool fanden, dass Briefmarken mit Porträtfotos von ihnen hergestellt wurden.

Die Postwertzeichen wurden beim Besuch des Sortier- und Versandzentrums des Briefverteilunternehmens von der Citipost-Auszubildenden Luisa Schiller für die Kinder angefertigt. Die 20-Jährige machte zunächst lustige Fotos von den Mädchen und Jungen, die sich bei den Aufnahmen auf Wunsch eine rote Mütze aufsetzen und/oder eine originelle Stabmaske vor das Gesicht halten durften.

Danach wurden die Fotos in einem Computerprogramm in die Vorlage für eine Briefmarke eingefügt und dann wurden jeweils zwölf davon als Geschenk für die Kinder ausgedruckt. Weil die Fotobriefmarken ganz regulär zum Frankieren von Postsendungen genutzt werden können, nahmen sich einige der Mädchen und Jungen vor, sie dann gleich bei ihrer diesjährigen Weihnachtspost einzusetzen.

Bei der Besichtigung der Anlagen des Postunternehmens wartete noch eine weitere Besonderheit auf die Kinder: Nachdem Citipost-Vertriebsmitarbeiter Frank Seveker ihnen erklärt hatte, welche Arbeitsschritte erforderlich sind, damit Briefe und andere Sendungen bei den richtigen Empfängern ankommen, durften die Kinder eine Postkarte an sich selbst, ihre Eltern oder einen anderen Adressaten schreiben und dann dabei mithelfen, sie passend für den Versand auf den Weg zu bringen.

1000 Zustellbereiche nur in der Region

Dabei werden die Sendungen entweder für den Weitertransport in andere Städte und Regionen aufgeteilt und dann in andere Sortier- und Versandzentren gebracht, mit denen die Citipost zusammenarbeitet. Sendungen, die für Empfänger in der Region bestimmt sind, werden beim Sortieren nach einzelnen Straßen und Zustellbereichen aufgeteilt, so dass sie von den Briefträgern mitgenommen und in die Postkästen eingesteckt werden können. 1000 solche Zustellbereiche gibt es nach den Worten von Seveker allein in Stadt und Land Osnabrück.

Für das Sortieren der Post werden große Maschinen eingesetzt, die Postleitzahlen erkennen und die Sendungen automatisch in die Kisten für den Weitertransport oder die Fächer für die Postzusteller befördern. Die Maschinen sind viel schneller als Menschen: Sie können nach Angaben von Seveker pro Stunde bis zu 40000 Sendungen sortieren und dabei wird noch von jeder Sendung ein Foto gemacht und gespeichert, damit hinterher nachverfolgt werden kann, wo sie sich befinden.

Wie der 51-jährige Seveker den Kindern erklärte, kommen Briefe, die in der Region bleiben, bereits am nächsten Tag an. In weiter entfernte Gebiete in Deutschland brauchen sie zwei Tage und innerhalb von vier oder fünf Tagen können Ziele in aller Welt erreicht werden.

Anzeige Anzeige

Der Besuch bei der Citipost schloss mit einem Ratespiel, bei dem Seveker nach dem Alter des Postunternehmens unserer Zeitung fragte, das nächstes Jahr seinen 15. Geburtstag feiert. Felix (8) hatte sich die von Seveker zuvor erwähnte Altersangabe richtig gemerkt – für seinen Volltreffer wurde er sogar gleich mit mehreren Tafeln Schokolade belohnt. Natürlich durften sich auch die anderen Kinder freuen – zum Abschied gab es kleine Geschenke für alle.