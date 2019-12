Das VW T-Roc-Cabrio wird im Osnabrücker VW-Werk produziert. Foto: David Ebener.

Osnabrück. Im Osnabrücker VW-Werk lief am Mittwoch das erste T-Roc-Cabrio vom Band. 20-000 Exemplare will der Autohersteller davon jährlich produzieren. In Osnabrück weckt das Erinnerungen an das Golf-Cabrio, von dem allerdings deutlich mehr Einheiten hergestellt wurden.