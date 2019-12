Osnabrück. Der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) war zu Besuch in Osnabrück – und der Jahreszeit angemessen hatte er etwas mitgebracht. Für die Handwerkskammer gab es etwas Handfestes und für die Gesamtschule Schinkel etwas Ideelles. Der Minister stärkte Schülern und Lehrern den Rücken für ihren Kampf gegen rechte Umtriebe.

