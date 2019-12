Osnabrück. Was wäre, wenn unsere digitalen Helfer aus Fleisch und Blut wären? Dieses Gedankenexperiment der Analogisierung des Digitalen bringt Regisseur Ron Zimmering in Form von Philipp Löhles Komödie "Die Mitwisser" auf die Bühne des Osnabrücker Emma-Theaters. Dabei spielt das Bühnenbild von Benjamin Burgunder eine buchstäblich tragende Rolle.

Ob Lebensmittel, Geschirr oder andere Gegenstände des täglichen Lebens, die man vermeintlich so braucht: Die Requisiten hängen an der Wand bei den Proben im Emma-Theater für „Die Mitwisser“. Und nicht nur das: Auch die Schauspieler scheinen förmlich an der Wand zu kleben. Es war die gemeinsame Idee von Ausstatter Benjamin Burgunder und Regisseur Ron Zimmering, für Philipp Löhles „Idiotie“ einen zweidimensional wirkenden Rahmen zu erschaffen.

Damit wird das Bühnenbild zu einer passenden Kulisse für das Theaterstück gewordene Gedankenexperiment, was wohl wäre, wenn die digitale Welt in die analoge aus leibhaftigen Dingen und Menschen zurückgebaut würde. „Wie viel Mensch darf ich und wie viel Maschine muss ich sein?“, fragt sich da Schauspieler Oliver Meskendahl, der die Urversion eines Kwant spielt, eine Art fleischgewordene Suchmaschine, die der Hauptfigur Theo willfährig zu Diensten steht und die bald darauf auch dessen Frau Anna und andere in immer neueren, besseren Versionen benutzen möchten.

Spieltriebe-Thema wirkt nach

Das Spieltriebe-Festival Nummer Acht ist zwar Geschichte, aber dessen Thema Künstliche Intelligenz beziehungsweise „Trademark Mensch“ wirkt nicht nur mit den Übernahmen von „Nytaimori“ und „IKI.Radikalmensch“ in den aktuellen Spielplan hinein, sondern auch mit dieser Neuinszenierung. „Die Mitwisser“ lotet nicht nur die mögliche Schnittmenge zwischen analoger Vergangenheit und digitaler Gegenwart und Zukunft aus, sondern bringt beides auf eine vergnügliche Art zusammen. Dabei sei Löhles Schauspiel der Analogisierung des digitalen Zeitalters zwar „boulevardesk“ angelegt, was aber darüber hinwegtäusche, dass es sich eigentlich um eine Tragikomödie handele, aus deren Tragik heraus sich ihr komödiantischer Witz speise, stellt Zimmering klar. Um eine Dystopie handele es sich aber keineswegs, ergänzt Dramaturg Jens Peters: Dafür würde die Ambivalenz der Digitalisierung viel zu angstfrei und mit einer solchen Leichtigkeit dargestellt, dass sich jeder selbst „im Lachen erkennen“ könne. Dabei „ist es anrührend, wie Menschen versuchen, Roboter nachzuahmen“.

Hilfe wird zum Stressfaktor

Die „radikale Setzung“ des 2-D-Bühnenbilds hat auch auf die Kostümwahl abgefärbt. Die Kwants verfügen alle über die gleiche, hautfarbene Oberfläche, erhalten aber über bestimmte Applikationen sozusagen Updates. Das Stück zeige, wie Technik zum Fluch und Segen zugleich wird, sagt Hauptdarsteller Mick Riesbeck: Es sei bequem, Verantwortung an Technik abzugeben, könne aber auch schnell zur Abhängigkeit führen. Dass dieses Spannungsfeld ausgerechnet im analogen Medium Theater bespielt wird, ohne Werbung und Pop-Up-Fenster, ganz unmittelbar und „so nicht wiederholbar“, hält nicht nur seine Schauspielkollegin Hannah Walther für eine starke Pointe.

Spieltermine Premiere „Die Mitwisser“ am Samstag, 7. Dezember, weitere Vorstellungen am 10., 13., 14. Und 28.12. um jeweils 19.30 Uhr, am 31.12. um 17 und 20 Uhr sowie am 10., 15., 18. und 19. Januar um jeweils 19.30 Uhr im Emma-Theater, Lotter Straße 6.