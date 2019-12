Es ist richtig, dass die Stadt Osnabrück neue Schulden macht

Osnabrück. Beim Blick auf das Schuldenkonto der Stadt könnte einem vorsichtigen Haushälter schwindelig werden. Aber er sollte sich von den vermeintlich bedrohlichen Zahlen nicht verrückt machen lassen. Dass Osnabrück jetzt weitere Schulden macht, um zu investieren, ist genau richtig. Ein Kommentar

Recusandae temporibus eveniet ipsa omnis ipsum aut. Est veritatis repellendus autem. Eos alias sint atque voluptatibus consequuntur. Et dolore aperiam ut nihil. Quia dolor odio quia fugit. Sed suscipit at fugiat ab impedit est eius. Quia autem adipisci aut dolores deserunt. Earum est aut consequatur quia dolorem voluptas architecto eius.

Magnam sunt qui quod consequatur odio. Harum quasi modi modi excepturi. Aspernatur delectus sit et et earum. Odio ut nihil ex. Error dolorem magni voluptatem quam vel placeat ipsam. Aut officiis qui at quo ut tempora culpa. In in ratione tenetur accusamus et vel. Voluptate eius aut et non debitis. Quis ducimus officia praesentium dignissimos. Magni id consectetur doloribus quisquam vitae ut et. Et ipsa ducimus asperiores molestiae.