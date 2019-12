Osnabrück. Es ist im politischen Jahreslauf immer ein besonderer Moment, wenn die Ratsmitglieder den Arm heben für oder gegen den Haushaltsplan. Der Haushalt – das ist in Geld ausgedrückte Politik und das Ergebnis intensiven Feilschens um unser aller Geld. Der Osnabrücker Rat hat einen Rekordhaushalt beschlossen

