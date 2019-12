Osnabrück. Auch an Heiligabend hat der Zoo Osnabrück geöffnet und ein besonderes Programm für Familien und Kinder vorbereitet. „Das erste Geschenk wartet direkt am Eingang", verspricht Margarite Weißbäcker, Veranstaltungskauffrau im Zoo Osnabrück.

"Alle Kinder bis 16 Jahre haben an Heiligabend freien Eintritt in den Zoo", wird Weißbäcker in einer Pressemitteilung des Zoos zitiert. Dieser wolle so dazu beitragen, das Warten auf die Bescherung zu verkürzen. Von 9 bis 14 Uhr hat der Zoo an Heiligabend geöffnet. Auch der "Winterzauber" steht am 24. Dezember bis 14 Uhr für die Besucher offen: „Zoobesucher können auch an Heiligabend die Reifenrutsche herunterrutschen, durch den Kletterwald balancieren und eine Runde auf dem Karussell drehen“, sagt Weißbäcker.

„Frank und seine Freunde“ sind ebenfalls wie jedes Jahr dabei: „Um 11 Uhr sorgen der Kindermusiker, Zappel und Co. am Löwenrondell für Musik, Spaß und Tanz. Sie singen mit den Kindern Weihnachtslieder und bringen die Jüngsten schon in die richtige Festtagsstimmung“, so Weißbäcker weiter.

Auch die Zootiere dürfen sich auf eine Bescherung freuen. 20 kleine Zoo-Fans packen gemeinsam mit den Zoopädagogen Pakete mit Obst, Gemüse und Co. „Die Kinder freuen sich immer riesig, wenn sie auch unseren Tieren zu Weihnachten etwas Gutes tun können", berichtet die Veranstaltungskauffrau. "Sind die ‚Geschenke‘ dann verpackt, werden sie an die Zoobewohner verteilt.“ Die Asiatischen Zwergotter haben ihr Weihnachtsgeschenk schon bekommen:

Kinder, die Pakete packen möchten, müssen folgende Frage richtig beantworten: „In welcher Tierwelt im Zoo Osnabrück leben die Rentiere?“ Antwort, Geburtsdatum und Name des Kindes können bis zum 16.12.2019, 24 Uhr an diese E-Mail Adresse geschickt werden: veranstaltungen@zoo-osnabrueck.de. Teilnehmen können Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren.



Zoo hat auch über die Feiertage geöffnet

Auch am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag hat der Zoo Osnabrück geöffnet. Der Zoo und der Winterzauber haben am 25. und 26.12.2019 regulär von 9 bis 17 Uhr (Einlass bis 16 Uhr) geöffnet. An Silvester schließt der Zoo wie an Heiligabend um 14 Uhr, an Neujahr sind die Tore wieder regulär geöffnet.