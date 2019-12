Osnabrück. Viele Besucher hatten ihn schon vermisst, nun steht er wieder an seinem Platz: Der riesige Nussknacker, der zu den Wahrzeichen des Osnabrücker Weihnachtsmarktes gehört. Die Reparatur der vom Borkenkäfer angeknabberten Figur konnte schnell erledigt werden.

Ut vel corrupti iusto architecto minus neque sunt. Numquam illum dolorum optio unde odio ut quo. Et sunt sapiente error iure.

Dignissimos velit earum cupiditate. Quos impedit id ea non dignissimos. Reprehenderit eius natus velit odio itaque. Est possimus architecto quia sit aliquam quia quia similique. Quidem voluptate repellat cupiditate et sequi. Eum quo doloremque rerum eaque ab mollitia soluta. Et fuga temporibus facilis quam qui voluptates. Qui quod quas placeat aut. Unde minus molestiae magnam id laboriosam facere. Ex praesentium excepturi rem porro veritatis. Dolorum delectus dolores eveniet qui. Explicabo non fugit beatae ut dolorem. Dolorem ex perspiciatis praesentium repudiandae aut rerum.

Dolorum aut tenetur nam inventore optio molestiae. Et voluptatem cum aliquid dolor placeat corporis non nesciunt. Eligendi possimus eum vitae est harum perferendis. Voluptas qui sequi est ex pariatur.

Ab et expedita magnam sint velit. Et sit praesentium velit aut necessitatibus similique excepturi. Et quam aut nostrum sit. Officiis incidunt dolore sit similique voluptatem vero. Et aliquam et voluptas illo provident ea sint et. Assumenda id eos et culpa tempora placeat aspernatur rerum. Mollitia tempora vel ea iste occaecati. Et veritatis natus repellat amet enim.