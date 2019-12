Osnabrück. Nur sieben Mädchen werden im künftigen, 25 Mitglieder starken Osnabrücker Jugendparlament sitzen. Für die Grüne Jugend Osnabrück ist dieses "fatale Ergebnis" Grund genug, eine paritätische Quotierung des Gremiums zu fordern.

„Die Hälfte der Macht gehört den Frauen – ganz besonders auch im Jugendparlament", wird Sprecherin Luca Theresa Wirkus in einer Mitteilung der Grünen Jugend zitiert. „Dass sogar im Jugendparlament die Repräsentation von Mädchen und Frauen so schlecht ausfällt, zeigt einmal mehr, dass Frauen und Mädchen noch immer große Hürden auf dem Weg in die Politik überwinden müssen und der Kampf für Gleichberechtigung damit noch lange nicht beendet ist“, lässt sich außerdem Sprecher Jannes Fock zitieren.



Paritätische Verteilung

Die Jugendorganisation fordert nun das städtische Kinder- und Jugendbüro zum Handeln auf: Künftig soll eine Quotierung der Wahllisten vorgenommen werden, sprich: Letztlich sollen gleich viele weibliche und männliche Abgeordnete in das Jugendparlament einziehen, wie Fock auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt.

Aus Sicht der Grünen Jugend könne dies jedoch nur als Übergangslösung gesehen werden. Es brauche eine gezielte Förderung und Stärkung von Frauen und Mädchen, die sich in der Politik engagieren wollen. Das Thema Gleichberechtigung solle verstärkt im Politikunterricht behandelt werden. An den Osnabrücker Schulen solle die Aufklärung über die Wahl verbessert werden – und zwar nicht nur durch das Aufhängen von Plakaten, sondern auch durch die Thematisierung des Jugendparlaments im Unterricht.