Osnabrück. Der Kreisverband des Deutschen Rote Kreuzes (DRK) im Osnabrücker Land blickte bei seiner Versammlung auf ein positives Jahr zurück. Besonders der Hausnotruf war Thema. Das DRK Osnabrück-Land möchte ihn weiter ausbauen.

