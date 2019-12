Osnabrück. Theodor Fontane gilt als der wichtigste Vertreter des poetischen Realismus. Seine Romane haben Menschen weltweit bewegt. Zu seinem 200. Geburtstag wird er groß gefeiert. Auch in Osnabrück – mit einem hochkarätigen, literarischen Abend im Showroom der Firma Hamm Market Solutions.

Wer im Alter von 60 Jahren seinen ersten Roman schreibt und gleichzeitig behauptet: „Ich darf von mir sagen, ich fange erst an“, muss schon ein gesundes Selbstbewusstsein und gleichzeitig einen Hang zum Understatement besitzen. Beides war Theodor Fontane zu eigen, der 1879 im selben Brief an Wilhelm Hertz schrieb: „Nichts liegt hinter mir, alles vor mir; ein Glück und ein Pech zugleich.“ Von diesen und anderen bemerkenswerten Wesenszügen erfuhr das aufmerksame Publikum eines literarischen Abends zum 200. Geburtstag des deutschen Dichters und Schriftstellers eine Menge.

Die persönliche und literarische Welt Fontanes

Im Showroom des Unternehmens Hamm Market Solutions in Osnabrück ließen der Literaturwissenschaftler Hanjo Kesting sowie die bekannten Schauspieler und Sprecher Sonja Beißwenger, Siegfried W. Kernen und Wolf-Dietrich Sprenger sowohl die persönliche und literarische Welt Fontanes als auch das von zahlreichen gesellschaftlichen Veränderungen geprägte 19. Jahrhundert lebendig werden. Aus Fontanes reichem Schaffen, aus Gedichten, Romanen, Reisebüchern, Essays, Briefen und süffisanten Lebensweisheiten hatte Kesting eine erstaunlich vielschichtige Textcollage zusammengestellt.

Beißwenger, Kernen und Sprenger schlüpften dabei gekonnt in die Rolle des Autors selbst, in die seiner Zeitgenossen oder der jeweiligen Protagonisten in den Romanen und Texten. Aus „Effi Briest“ etwa gaben die beiden älteren Sprecher jenen schicksalshaften Dialog zwischen Baron von Instetten und dem Ministerialdirektor von Wüllersdorf zum Besten, in dem Effis Ehemann um Sekundanz beim Duell gegen Crampas bittet. Mit geschlossenen Augen wähnten sich die Zuhörer tatsächlich in der Wüllersdorf‘schen Amtsstube. Und Beißwenger selbst ließ eine kesse Effi im Dialog mit ihrer Mutter gedanklich durch den Raum hüpfen.

Nichts geht ohne „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“

Natürlich durfte an diesem Abend das wohl bekannteste Gedicht Fontanes „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“ ebenso wenig fehlen wie der „Prinz Louis Ferdinand“ oder jene fiktive Begegnung des Schriftstellers mit Friedrich dem Großen „auf der Treppe von Sanssouci“. Zwischendurch ordnete Kesting das soeben Gehörte immer wieder geistreich und profund mit behutsamen Kommentaren ein. So entstand am Ende des vom Literaturbüro Westniedersachsen geförderten Abends ein faszinierendes Kaleidoskop über Theodor Fontane – hochkarätig und nachhaltig.