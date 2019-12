Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Schlagerfreunde wissen: Das bisschen Haushalt macht sich von allein. Besonders jetzt, wo die Millionen in Osnabrücks Stadtkasse nur so sprudeln. Oder etwa nicht? In der Ratssitzung am Dienstag geht es darum, das Geld vernünftig zu verteilen. Jede Fraktion hat da ihre eigenen Vorstellungen. Wir berichten live im Ticker.