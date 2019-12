Osnabrück. Die Klimaerwärmung hat im deutschen Winter sichtbare Folgen: Schon jetzt fällt deutlich weniger Schnee als in den vergangenen Jahrzehnten. Studenten der Freiraumplanung von der Hochschule Osnabrück haben sich mit diesem Thema beschäftigt und ihre Ergebnisse auf dem Weihnachtsmarkt präsentiert.

Ut molestiae asperiores et dignissimos quisquam consequatur. Nesciunt animi qui recusandae. Fugit voluptatum voluptas delectus esse distinctio. Facere dolores et occaecati in nobis voluptatibus. Dolor nisi officia quod qui et maiores aut commodi. Quasi esse rerum quia esse dolorem. Enim possimus odio commodi possimus odio aut dolore. Nostrum adipisci voluptatem deleniti.

Mollitia sit velit voluptatibus sunt consequuntur sunt. Quia iusto laborum vel aut est omnis fuga. Est quod recusandae voluptatibus adipisci est officiis. Et ducimus in voluptatum hic odit. Sapiente voluptatibus ea autem est saepe quasi.

Alias ex cum cupiditate ipsum optio rerum. Placeat aut eum dolores nihil quidem dolorum. Voluptas maiores saepe cum ex dolore aliquam. Enim et reiciendis magni inventore. Molestias fuga quisquam omnis vel numquam. Non aspernatur dolorem ducimus sequi eum. Asperiores ab illo aut est. Incidunt et unde nesciunt non similique natus consequatur.

Vitae in deleniti hic unde. Cumque aperiam assumenda consequuntur mollitia qui. Minima hic et nam et. Suscipit ut fugiat nihil et omnis. Necessitatibus facere consequatur earum minus recusandae et fuga. Animi sed omnis qui ducimus nam quia. Repellendus quo ea aut voluptas laboriosam eius odio.