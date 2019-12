Osnabrück. Im Haus Rahenkamp haben die NOZ-Zusteller am Montag ein frühes Weihnachtsfest gefeiert. 13 der Gäste wurden für ihre langjährige Mitarbeit geehrt. Erstaunlich, welche Mengen an Papier viele von ihnen durch Osnabrück gekarrt haben.

Mit Abstand die meisten Zeitungen ausgetragen hat Iris Hoffmann: In 20 Jahren bewegte sie knapp 197 Tonnen Papier durch Weststadt und Wüste. Zu Fuß und mit dem Rad legte sie insgesamt eine Strecke zurück, die für 1,1 Umrundungen der Erde gereicht hätte. Am längsten im Job: Ingrid Wulf mit 30 Jahren, in denen sie 123 Tonnen Zeitungen zu den Lesern brachte.



Herbert Rademacher (84) gehörte zu den vier Gästen mit 20 Jahren im Austrage-Geschäft. Angefangen hat der gelernte Zerspanungstechniker gleich mit Beginn der Rente. Mal vom Hund gebissen worden? "Nee, es ist nie was passiert. Ich bin Hundefreund, und das merken die ja auch."

"Meine Frau ist wesentlicher flotter auf den Beinen"

Von 120 Zeitungen täglich, ausgeliefert am Schölerberg, ist Rademacher mittlerweile runter auf 50 Stück pro Tag: "Mit meiner Frau Emily zusammen. Die ist wesentlich flotter auf den Beinen als ich." In Kürze wird das Ehepaar das Land verlassen und drei Wochen auf Gran Canaria verbringen, Weihnachten inklusive – bei voraussichtlich 20 bis 25 Grad.

Dirk Frings, Geschäftsführer des NOZ-Medienvertriebs, gratulierte den geehrten Zustellerinnen und Zustellern und dankte allen für ihren Einsatz "bei Wind und Wetter, Regen und Schnee, mit dem Auto, zu Fuß und auf dem Rad".