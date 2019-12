Osnabrück. Vom 21. Dezember bis 29. März warten winterliche Aktivitäten auf die Gäste des Osnabrücker Zoos. Besucher können klettern, balancieren und rutschen – erstmals steht der zehn Meter hohe Kletterturm „The Rock“ im Zoozentrum.

„Pünktlich zu den Weihnachtsferien beginnt die Veranstaltung am 21. Dezember und findet bis zum 6. Januar sogar täglich statt", wird Zoo-Veranstaltungskauffrau Margarita Weißbäcker in einer Mitteilung des Zoos zitiert. Besucher können durch die verschiedenen Tierwelten spazieren und Rentiere, Elefanten und Co. beobachten. Anschließend warten die winterlichen Aktionen im Zoozentrum am Affentempel sowie an der Zoo-Gaststätte.

„Gegen einen Betrag von ein beziehungsweise zwei Euro können Jung und Alt auf Reifen eine Rutsche hinuntersausen, Karussell fahren oder auch im Kletterwald ihr Können beweisen“, so Weißbäcker. Am Eingang erhalten Besucher mit Tageskarten pro Kind zwei Zoo-Taler, mit denen die Aktionen genutzt werden können.

Winterliche Aktionen und wärmender Punsch

Winterzauber im Überblick Wann? 21. Dezember bis 29. März, jeweils von 11 Uhr bis 16 Uhr

In den Ferien täglich (21. Dezember bis 6. Januar), ab dem 7. Januar immer samstags und sonntags

Heiligabend und Silvester (24.12. und 31.12.), 11 bis 14 Uhr Was? Aktionsfläche am Affentempel:

Reifenrutsche (1 Euro)

Kinderkarussell (1 Euro)

Kletterberg „The Rock“ (2 Euro) Aktionsfläche an der Zoo-Gaststätte: Winterkletterwald (2 Euro) Und sonst? Zoo-Gaststätte und Gastro am Affentempel haben während des Winterzaubers geöffnet (witterungsbedingte Änderungen sind möglich)

Gäste mit Tageskarten erhalten pro Kind 2 Zoo-Taler am Eingang

Jahreskarten und Tagestickets sind während der regulären Öffnungszeiten gültig

Erstmals wird im Herzen des Zoos auch der zehn Meter hohe Kletterturm „The Rock“ aufgebaut. Weißbäcker erklärt: „An einer nachgestellten Felswand können Kinder und Jugendliche an Griffen hinaufklettern und versuchen den Gipfel zu erreichen. Durch ein Seil gesichert kommen alle am Ende wieder heil unten an.

Im Zoozentrum am Affentempel haben die Aktivitäten während der Weihnachtsferien (21. Dezember bis 6. Januar) täglich von 11 bis 16 Uhr geöffnet, ab dem 7. Januar immer samstags und sonntags zu den gleichen Uhrzeiten. Heiligabend und Silvester haben der Zoo und der Winterzauber jeweils bis 14 Uhr geöffnet.

Erfolg bei den „Zoo-Lights“

Im Herbst erleuchteten vom 14. September bis 10. November die 160 großen, zooeigenen Tierfiguren der "Zoo-Lights“ den Schölerberg. Insgesamt besuchten nach Angaben des Zoos knapp 20.000 Menschen die Lichterausstellung in Osnabrück. Bisher seien durch die Mischung aus Eintrittsgeldern und Vermietung an andere Zoos rund 100.000 Euro Reinerlös erwirtschaftet worden.