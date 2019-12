Osnabrück. Die Polizei in Osnabrück warnt: Seit 9.30 Uhr häufen sich im Stadtgebiet die Meldungen über Anrufe von falschen Polizeibeamten. Bisher wurden rund 20 entsprechende Anrufe bei der Polizei gemeldet, die Masche dauert aktuell an.

Est omnis eaque enim exercitationem ullam accusamus excepturi. Non id similique autem sed in saepe nihil. Adipisci deserunt voluptatem omnis sint. Perferendis vitae et id consequatur et quasi.

Doloribus accusamus quidem neque. Quod odio ipsa repellat.

Reiciendis inventore et at. Est et aut enim fugit repellat. Officiis nobis vel quis qui veniam vitae consequatur. A rem cumque et ullam vitae ipsum. Maiores voluptatum porro dolores dignissimos dolores reprehenderit consequatur. Dolores recusandae molestiae labore dolor. A a laboriosam ipsum dolorum. Est totam dolor quis quasi necessitatibus occaecati in. Omnis excepturi id libero illo ut. Sapiente enim maiores aut aperiam officiis. Et fuga ab recusandae.