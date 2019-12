Einweihung des neuen Rechenzentrums der Universität Osnabrück mit (von links) Wissenschaftsminister Björn Thümler, Universitätspräsidentin Susanne Menzel-Riedl, Oberbürgermeister Wolfgang Griesert, Cristina von Pozniak-Bierschenk, Anette Meyer zu Strohen und Klaus Günther-Trautner. Foto: Universität Osnabrück/Elena Scholz

Osnabrück. Das neue Rechenzentrum am Osnabrücker Campus Westerberg ist jetzt nach ungefähr zweijähriger Bauzeit eröffnet worden. Knapp 25 Millionen Euro wurden in den Bau investiert – damit zählt es zu den größten Landesbauvorhaben in der Region Osnabrück.