In die seelischen Abgründe des Komponisten Robert Schumann tauchen Jens Thomas (links) und Matthias Brandt am Sonntag im Theater ein. Foto: Swaantje Hehmann

Osnabrück. Ihr Faible für Psychogramme leben Matthias Brandt und Jens Thomas am Sonntagabend ein weiteres Mal im voll besetzten Theater am Domhof aus. Nachdem sie bereits mit ihren Programmen „Psycho“ und „Angst“ in Osnabrück gastierten, tauchen sie nun in die seelischen Abgründe des Komponisten Robert Schumann ein.