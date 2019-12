Männlich dominiert ist das Osnabrücker Jugendparlament. Dafür können allerdings Florian Nils Hehmann (links) vom scheidenden Parlamentsvorstand und Nils Bollhorn, Fachdienstleiter Jugend bei der Stadt Osnabrück, überhaupt nichts. Sie warben engagiert auch um Kandidatinnen und Wählerinnen. Foto: Luca Kleine Heitmeyer

Osnabrück. Nur sieben Schülerinnen ziehen in das 25 Sitze umfassende neue Osnabrücker Jugendparlament ein. Das teilte das Kinder- und Jugendbüro der Stadt am Wochenende nach Auszählung aller abgegebenen Stimmen mit. Erstmals gehört ein Auszubildender dem Jugendparlament in den kommenden zwei Jahren an. 35 junge Menschen standen zur Wahl.