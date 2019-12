So etwa sah die Verkehrsampel an Pagenstecherstraße aus, bevor sie von der Autofahrerin in die Waagerechte gebracht wurde. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Stark alkoholisiert ist eine Frau am Samstagabend kurz nach 22 Uhr mit ihrem Auto gegen eine Verkehrsampel an der Pagenstecherstraße in Osnabrück gefahren. Das berichtet die Polizei.