Die Polizei war vor Ort. Symbolfoto: dpa

Osnabrück. Ein Autofahrer hat am Freitagabend auf der A1 in Fahrtrichtung Münster die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. In Höhe der Anschlussstelle Osnabrück-Nord schleuderte der Wagen zunächst in die Mittel-, dann in die Außenschutzplanke.