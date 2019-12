Osnabrück. Nach vier Jahren kommt die amerikanische Folk-Rockband The Hooters wieder nach Osnabrück. Am 17. Juli 2020 spielt sie im Hyde Park in Osnabrück. Tickets gibt es ab dem 3. Dezember im Vorverkauf.

The Hooters hatten ihre große Zeit in den Achtzigerjahren, als sie Hits wie „All You Zombies“, „Fightin’ On The Same Side“, „Satellite” oder „Johnny B” hatten. Das Publikum scheint die Band nicht vergessen zu haben. 2016 schaffte sie es, den Rosenhof komplett zu füllen. Damals soll die Band das Publikum zum Toben gebracht haben.



Im kommenden Jahr feiern The Hooters ihr 40. Bühnenjubiläum. Die Band wurde 1980 in Philadelphia von Eric Bazilian und Rob Hyman gegründet. Die beiden schrieben übrigens auch Songs für Künstler wie Mick Jagger, Willie Nelson, John Bon Jovi oder Robbie Williams. Cyndi Laupers „Time after Time“, das auch aus ihrer Feder stammt, war gleich für mehrere Grammys nominiert.

Tickets ab sofort erhältlich

The Hooters, Hyde Park, Osnabrück, 20. Juli 2020, 20 Uhr, Eintritt: 35 Euro plus Gebühr. Tickets ab Dienstag, 3. Dezember, um 12 Uhr auf www.deinticket.de.