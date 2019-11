Bissendorf. Nach dem tödlichen Verkehrsunfall auf der Mindener Straße in Bissendorf am vergangenen Sonntag sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Ein 75-Jähriger befuhr am Sonntagnachmittag, 24. November, mit seinem Pedelec die Hasestraße in nördliche Richtung. Als er die Mindener Straße erreichte, fuhr er ohne anzuhalten auf die Fahrbahn und übersah dabei ein Auto. Der Mann wurde von dem Auto erfasst und in ein Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag. Die Polizei in Melle bittet jetzt Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beteiligten Fahrzeugen geben können, sich zu melden. Telefon 05422/920600.