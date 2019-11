Osnabrück. Ist für Männer das eigene Aussehen weniger wichtig als für Frauen – gerade mit zunehmendem Alter? Um eine Antwort auf diese Frage zu bekommen, sind Wissenschaftlerinnen der Uni Osnabrück auf der Suche nach Probanden für eine Studie zum Thema Körperzufriedenheit. Eine gewisse Fitness ist allerdings Voraussetzung für eine Teilnahme.

Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper stellt einen großen Risikofaktor für die Entwicklung von Essstörungen und anderen psychischen Erkrankungen dar. Welche Faktoren diese Unzufriedenheit beeinflussen und Geschlechtsunterschiede begünstigen, möchten zwei Studien des Instituts für Psychologie der Universität Osnabrück weiter erforschen. Dazu suchen die Wissenschaftlerinnen männliche Probanden in verschiedenen Altersklassen sowie Vater-Sohn-Paare.

Unterschiede bei Männern und Frauen

Verschiedene Studien haben gezeigt, dass sich Körperunzufriedenheit bei Frauen eher in Sorgen über ihr Gewicht äußert, heißt es in einer Mitteilung der Universität. Bei Männern bestehe hingegen häufiger der Wunsch nach einem muskulösen und trainierten Körper. Außerdem würden die Ergebnisse einer aktuellen Untersuchung nahelegen, dass Frauen im Vergleich zu Männern generell unzufriedener mit ihrem Körper sind und dem eigenen Aussehen mehr Bedeutung beimessen. Darüber hinaus sei für Männer das eigene Aussehen mit zunehmendem Alter weniger wichtig, während es bei Frauen gleich wichtig bleibt.

Für ihre Studien suchen die Wissenschaftlerinnen Silja Vocks, Mona Voges Rike Arkenau gesunde Männer im Alter zwischen 18 und 30 Jahren, die einen Body-Mass-Index (BMI) von 18,5 bis 30 haben. Eine Teilnahme beinhaltet das Bewerten von Körperfotos und wird mit 15 Euro vergütet. Interessierte können sich entweder telefonisch unter 0541/969-4771 oder per Mail an mona.voges@uni-osnabrueck.de wenden.

Spezielle Untersuchung für Väter mit Söhnen

Außerdem sucht das Team gesunde männliche Jugendliche im Alter zwischen 13 und 18 Jahren gemeinsam mit deren Vätern. Wesentlicher Bestandteil dieser Studie ist die Betrachtung und Bewertung von Fotos des eigenen Körpers sowie die Beantwortung von Fragebögen, beispielsweise zu körperbezogenen Einstellungen und Verhaltensweisen. Die Teilnahme an diesem Teil der Studie wird mit insgesamt 60 Euro vergütet. Interessierte Vater-Sohn-Paare können sich telefonisch unter 0541 969 6280 oder per Mail an rike.arkenau@uni-osnabrueck.de melden.

