Osnabrück. Mit dem Projekt „Integration durch Leben und Bewegen“ konnte der Osnabrücker Sportverein TSG 07 Burg Gretesch bereits zahlreichen Flüchtlingen helfen, ihnen eine Unterkunft bieten und mit ihnen Freundschaften schließen. Nun zog der Verein eine Bilanz von vier Jahren Flüchtlingsarbeit – und freute sich über eine 5000-Euro-Spende der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung.

