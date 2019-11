Auch in Osnabrück gab es in der Vergangenheit immer mal wieder Fälle, in denen osteuropäische Arbeitskräfte auf dem Bau ausgebeutet wurden. Symbolfoto: dpa/Marcus Brandt

Osnabrück. Sie verlassen ihre Heimat in Bulgarien und Rumänien in der Hoffnung auf Arbeit und ein besseres Leben in Deutschland. In der Region Osnabrück geraten solche Arbeitskräfte immer wieder an Mittelsmänner, die sie beispielsweise im Baugewerbe ausbeuten. In einer Beratungsstelle im Schinkel sollen Betroffene künftig Hilfe finden.