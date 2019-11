So läuft der 5G-Ausbau in Osnabrück und diese Ängste gibt es CC-Editor öffnen

Wie läuft der 5G-Ausbau in Osnabrück und welche Ängste gibt es? Das hören Sie am Donnerstag im Podcast "Immer der Hase nach". Foto: Matthias Balk/dpa/NOZ

Osnabrück. In den kommenden Jahren soll das 5G-Netz in Deutschland ausgebaut werden - auch in Osnabrück. Doch wie steht es mit dem Ausbau und welche Ängste gibt es in der Bevölkerung? Diesen fragen ist Reporter Rainer Lahmann-Lammert nachgegangen.