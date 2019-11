Osnabrück. Etwa 3000 Menschen haben am Freitag in Osnabrück für den Klimaschutz demonstriert. Zeitweise legten die Demonstranten den Verkehr lahm. Der Liveblog zum Nachlesen.

