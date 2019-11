Im Liveblog: So läuft die Klima-Demo in Osnabrück CC-Editor öffnen

Opa und Enkel, Reinard Kief und Lennox Aring, demonstrieren heute zusammen für die Zukunft. „Nicht für meine, sondern für seine“, sagt der Opa. Foto: Meike Baars

Osnabrück. In Osnabrück findet am Freitag erneut eine große Klima-Demo statt. Nach einer Infoveranstaltung am Schloss ziehen die Demonstranten ab 13.30 Uhr durch Osnabrück. Wir halten Sie im Liveblog auf dem Laufenden.