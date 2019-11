Werner Lullmann (links), Geschäftsführer Niels-Stensen-Kliniken, Martin Siebert, Vorsitzender der Geschäftsführung der Para-Kliniken Deutschland. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Die Niels-Stensen-Kliniken haben die Paracelsus-Klinik in Osnabrück gekauft. Was geschieht jetzt mit dem Krankenhaus am Natruper Holz und was haben die Patienten davon? Fragen, auf die die Chefs beider Klinik-Konzerne in der Pressekonferenz am Mittwochnachmittag Antworten gaben.