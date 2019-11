Die Osnabrücker Polizei muss die Ermittlungsgruppe Fahrrad verstärken

Nie wurden mehr Fahrräder in Osnabrück geklaut. Die Polizei Osnabrück muss die Ermittlungsgruppe Fahrrad daher verstärken. Ein Kommentar. Symbolfoto: dpa/Andreas Gebert

Osnabrück. Die Konsequenz der Fallzahlentwicklung bei den Raddiebstählen muss sein, dass die Polizei mehr Ermittler einsetzt. Wenn es in Osnabrück gut 50 Prozent mehr Diebstähle als in den Nuller Jahren gibt, dann kann es nicht sein, dass die Zahl der Beamten in der Ermittlungsgruppe Fahrrad von vier auf drei sinkt. Ein Kommentar.