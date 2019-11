Indie-Folk mit Pam Pam Ida in der Kleinen Freiheit CC-Editor öffnen

Gruppenbild im Grünen und mit Damen: Zuweilen werden Pam Pam Ida auch vom Streichquartett „Silberfischorchester“ begleitet. Foto: F.A.M.E. Recordings

Osnabrück. Das oberbayrische Indiefolk-Sextett Pam Pam Ida gastiert am kommenden Samstagabend in der Kleinen Freiheit in Osnabrück.