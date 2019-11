Osnabrück . Mit der ihm eigenen Mischung aus Wortwitz, scharfer Beobachtung und lebendigem Vortrag begeisterte Autor Jan Weiler am Dienstag das Publikum der ausverkauften "Littera"-Veranstaltung im Blue Note.

Hauptkommissar Kühn hungert. Nach fünf Tagen strenger Diät giert er geradezu nach seiner eisern aufgesparten Avocado. Dumm nur, dass Gattin Susanne die Frucht bereits verspeist hat und Kühn dadurch an den Rand einer existentiellen Krise bringt.

Psychologische Gesellschaftssatire

Nicht nur mit dieser urkomischen Beschreibung einer männlichen Midlife-Crisis erheiterte Jan Weiler sein Publikum im ausverkauften Blue Note. Am Dienstag las der Münchner Bestsellerautor ("Maria, ihm schmeckt´s nicht!", "Das Pubertier") bei der "Littera"-Veranstaltung der Buchhandlung zur Heide ausgewählte Passagen aus "Kühn hat Hunger", seinem dritten Buch rund um den Münchner Hauptkommissar Martin Kühn. Wobei Weiler darauf hinwies, dass es sich dabei weniger um Krimis denn um Gesellschaftsromane handelt. Und so las er mit psychologisch-satirischem Tiefblick und viel Wortwitz über den von Job, Familie und eigener Leibesfülle überforderten Kommissar, der zwar einen arroganten Tatverdächtigen durch gezielte Fragen in die Enge treiben kann, im Privatleben aber den dubiosen Diät-Ratgeber "Weck die Bestie, du Sau" eines gewissen Ferdie Caparacq für sich entdeckt oder bei den Eigentümerversammlungen seiner Wohnsiedlung entspannt.

Witzig und tiefgründig

Das alles las Jan Weiler humorvoll und lebendig, wobei er Kühns Kollegen Thomas Steierer den nötigen Wiener Zungenschlag verlieh oder den väterlichen Rechtsmediziner Graser in sonorer Tonlage sprechen ließ. Dass er auch abgründige Charaktere psychologisch glaubwürdig beschreiben kann, bewies Jan Weiler mit Passagen über den jungen Polizisten Sebastian Pflug. Der ist ein unfreiwillig zölibatär lebender "Inceller", befriedigt seine erotischen Fantasien durch die heimliche Beobachtung von Bar-Damen und Tabledance-Mädchen und lernt schließlich den psychisch verkorksten Hartmut Gärtner kennen. Mit der Beschreibung von dessen verlassenem, schäbigem Wohnwagen, der "einen Dunst von Einsamkeit ausströmt", beendete Jan Weiler nach anderthalb Stunden seine ebenso witzige wie tiefgründige Milieustudie.

Jan Weiler, "Kühn hat Hunger", Roman. München: Piper Verlag, 2019. 413 Seiten, 22 Euro, ISBN 978-3-492-05876-6.