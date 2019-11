Verletzter bei blutiger Auseinandersetzung in Osnabrücker Baumstraße CC-Editor öffnen

Die Polizei ermittelt aktuell wegen eines versuchten Tötungsdelikts in der Osnabrücker Baumstraße. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

Osnabrück. In der Osnabrücker Baumstraße ist es in der Nacht zu Sonntag zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen. Das bestätigte die Osnabrücker Polizei unserer Redaktion am Mittwoch. Offenbar war ein Messer im Spiel, ein Mann wurde lebensgefährlich verletzt.