Osnabrück. Eine Schmiererei auf einer Sandsteinstele an der Bertha-von-Suttner-Realschule im Stadtteil Kalkhügel in Osnabrück gab den Ausschlag. Dort stand: "AMOKLAUF 28.11.2019". Besorgte Eltern teilten den Schriftzug in den sozialen Medien. Die Polizei ist den Hinweisen nachgegangen und sieht keine Gefahr.

