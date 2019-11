Osnabrück. Auf der Autobahn 30 bei Nahne hat es am Mittwochmorgen einen Unfall gegeben. Die Fahrerin eines Skoda fuhr nach rechts in die Leitplanke. Die Auffahrt von der Bundesstraße 51 auf die Autobahn war kurzfristig gesperrt.

