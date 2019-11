Osnabrück. Wo gibt es während des Weihnachtsmarktes 2019 in Osnabrück öffentliche Toiletten? Eine Übersicht.

Wer gemütlich über den diesjährigen Weihnachtsmarkt bummelt und ab und zu beim Glühweinstand Halt macht, braucht irgendwann eine Toilette. Neben der öffentlichen Toilette am Dom stehen wie in den vergangenen Jahren zwei Toilettenwagen bereit: einer am Domhof, einer an der Turmstraße. (Weiterlesen: Das müssen Besucher des Osnabrücker Weihnachtsmarktes wissen)



Für Menschen mit Behinderungen gibt es Toiletten, für die der Euroschlüssel bei der Tourist Information Osnabrück an der Bierstraße 22-23 ausgeliehen werden kann. Hier sind die Toiletten für Menschen mit Behinderung zu finden:

WC am Dom (gegenüber Marktplatz an der Bushaltestelle, rotes Häuschen)

WC am Kamp (gegenüber Inzone)

WC an der Katharinenkirche (grünes Gebäude gegenüber der Kirche)

WC im Parkhaus Vitihof , Gerberhof 10

WC im Parkhaus in der Nikolai-Garage , Hakenstraße 5

Weitere Informationen zum Osnabrücker Weihnachtsmarkt finden Sie auf der Homepage der Stadt Osnabrück sowie auf dem Flyer zum Weihnachtsmarkt, dort sind auch die Toiletten verzeichnet.