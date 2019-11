Foto: Michael Gründel, Grafik: NOZ

Osnabrück. Es ist der tiefste Eingriff in die Krankenhaus-Struktur in Osnabrück seit Jahrzehnten: Die Nils-Stensen-Kliniken kaufen die Paracelsus-Klinik. Heute Nachmittag sind die Verträge unterzeichnet worden. Was in der Osnabrücker Krankenhaus-Landschaft passiert, hören Sie im Podcast "Immer der Hase nach".